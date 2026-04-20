Глава ФБР пообещал аресты по делу о нарушениях на выборах в США в 2020 году

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что его ведомство вместе с министерством юстиции США собрало доказательную базу о нарушениях на выборах президента Соединенных Штатов 2020 года, когда Дональд Трамп уступил Джо Байдену, и пообещал аресты.

Он намекнул, что это может быть сделано уже на этой неделе.

Ранее Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года. Он заявлял о фальсификациях и продолжает высказывать сомнения в честности выборов. При этом в 2024 году он всё же признал в интервью с подкастером Лексом Фридманом, что в 2020 году проиграл с минимальным отрывом.