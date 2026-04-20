Глава ФБР пообещал аресты по делу о нарушениях на выборах в США в 2020 году - РИА Новости, 20.04.2026
Глава ФБР пообещал аресты по делу о нарушениях на выборах в США в 2020 году

Патель: будут аресты по делу о нарушениях на выборах президента США в 2020 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство вместе с министерством юстиции США собрало доказательную базу о нарушениях на выборах президента в 2020 году.
  • Патель пообещал аресты в связи с этими нарушениями.
  • По словам Пателя, собранные данные подкрепляют утверждения Трампа о манипуляциях на выборах.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что его ведомство вместе с министерством юстиции США собрало доказательную базу о нарушениях на выборах президента Соединенных Штатов 2020 года, когда Дональд Трамп уступил Джо Байдену, и пообещал аресты.
"Я могу объявить в вашей программе, что у нас есть вся необходимая информация. Мы работаем с нашими прокурорами в министерстве юстиции и их генеральным прокурором Тоддом Бланшем, и мы собираемся производить задержания. Они грядут, обещаю вам, они скоро будут", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Он намекнул, что это может быть сделано уже на этой неделе.
По словам Пателя, собранные данные подкрепляют утверждения Трампа о манипуляциях на выборах.
"Я никогда не дам спустить это с рук. Они не только поставили под удар президентство Соединенных Штатов и лично президента Трампа, они предприняли попытку помешать нашим выборам и подорвать всю систему в целом", - заявил глава ФБР.
Ранее Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года. Он заявлял о фальсификациях и продолжает высказывать сомнения в честности выборов. При этом в 2024 году он всё же признал в интервью с подкастером Лексом Фридманом, что в 2020 году проиграл с минимальным отрывом.
