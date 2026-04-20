Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта - РИА Новости, 20.04.2026
06:13 20.04.2026 (обновлено: 06:22 20.04.2026)
Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта

Юрист Никитина: за утерю паспорта грозит штраф до пяти тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За утерю паспорта по небрежности предусмотрена ответственность по статье 19.16 КоАП РФ в виде штрафа до 300 рублей.
  • Если человек знает, что паспорт недействителен, и продолжает его предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа, и размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей.
  • Найденный после заявления об утере паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Штраф до пяти тысяч рублей грозит тем, кто не сдал утерянный паспорт и продолжает им пользоваться, рассказала РИА Новости юрист Алена Никитина.
Она отметила, что за саму утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности" в виде штрафа до 300 рублей.
"Но если человек знает, что паспорт недействителен — истек срок, утерян, заменен или испорчен — и продолжает его носить и предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа. В таком случае размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей поверх того, что уже могли заплатить за утерю", - сказала Никитина, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА.
Если гражданин заявил об утере, получил новый паспорт, а старый нашел — хранить его нельзя. Найденный паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД, заключила юрист.
