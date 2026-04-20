Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, это положение зафиксировано в предвыборной программе правящей партии "Гражданский договор".
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
