Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ заморожено и возвращение к действиям не планируется, это зафиксировано в предвыборной программе правящей партии.

ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Членство в Армении ОДКБ , как вы знаете, заморожено, и шагов, направленных на возвращение к активности, не будет",- заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, это положение зафиксировано в предвыборной программе правящей партии "Гражданский договор".

Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров , слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.