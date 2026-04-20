Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.04.2026
14:05 20.04.2026
Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян

Пашинян: Армения не собирается активизировать свою деятельность в ОДКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
  • Пашинян подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ заморожено и возвращение к действиям не планируется, это зафиксировано в предвыборной программе правящей партии.
ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Членство в Армении в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шагов, направленных на возвращение к активности, не будет",- заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, это положение зафиксировано в предвыборной программе правящей партии "Гражданский договор".
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
