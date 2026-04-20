В больнице в Подмосковье рассказали о состоянии пациентов с оспой обезьян - РИА Новости, 20.04.2026
11:34 20.04.2026
В больнице в Подмосковье рассказали о состоянии пациентов с оспой обезьян

РИА Новости: состояние пациентов с оспой обезьян в Подмосковье удовлетворительно

  • Оба пациента с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" находятся в Домодедовской больнице в Подмосковье.
  • Состояние обоих пациентов удовлетворительное.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Оба пациента с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" продолжают находиться в Домодедовской больнице в Подмосковье, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Удовлетворительно", - заявили в пресс-службе больницы, отвечая на вопрос о состоянии обоих пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян".
В начале апреля заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза "оспа обезьян" у одного пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили РИА Новости, что ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован в больницу, состояние обоих оценивалось как удовлетворительное.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Эпидемиолог оценил уровень заразности оспы обезьян
18 апреля, 05:51
 
