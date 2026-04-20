10:49 20.04.2026 (обновлено: 11:37 20.04.2026)
Аксаков: правительство и ЦБ поддержали повышение лимита выплат по ОСАГО

Оформление ОСАГО. Архивное фото
  • Банк России и правительство поддержали проект о повышении лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью.
  • Его предлагается увеличить до двух миллионов рублей.
  • На данный момент максимальный размер такой выплаты составляет 500 тысяч рублей.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центробанк и правительство поддержали проект о повышении лимита выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью до двух миллионов рублей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Получили положительное заключение", — сказал он.
Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, ОСАГО
 
 
