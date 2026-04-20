ОАЭ подняли вопрос получения финансовой поддержки от США, пишут СМИ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представители ОАЭ на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос предоставления финансовой поддержки со стороны США на случай, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к усугублению кризиса в ОАЭ, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на случай, если война с Ираном ввергнет богатое нефтью государство Персидского залива в более глубокий кризис", - пишет издание.
В частности, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе на встречах в Вашингтоне с министром финансов Скоттом Бессентом поднял вопрос о создании линии валютных свопов. Представители ОАЭ подчеркнули, что им пока удалось избежать худших экономических последствий конфликта, но финансовая поддержка может им все еще понадобиться.
По словам источников издания, эмиратские чиновники сообщили американским коллегам, что если в ОАЭ возникнет нехватка долларов, страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других стран для продажи нефти и других операций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
