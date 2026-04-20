Нефть марки Brent дорожает на 6,3 процента

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на нефть марки Brent растут на 6,3%, выше 96 долларов США за баррель на фоне вероятного срыва переговоров Ирана и США, следует из данных торгов.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. Позднее агентство IRNA передавало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США.
Кроме того, в ночь на понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.