Нефть марки Brent дорожает на 6,3 процента - РИА Новости, 20.04.2026
01:30 20.04.2026
Нефть марки Brent дорожает на 6,3 процента

Биржевые цены на нефть марки Brent растут выше 96 долларов за баррель

Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
  • Биржевые цены на нефть марки Brent растут на 6,3%, поднимаясь выше 96 долларов за баррель.
  • Цена фьючерсов растет на фоне вероятного срыва переговоров Ирана и США.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на нефть марки Brent растут на 6,3%, выше 96 долларов США за баррель на фоне вероятного срыва переговоров Ирана и США, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.15 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 6,3%, до свыше 96 долларов за баррель.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. Позднее агентство IRNA передавало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США.
Кроме того, в ночь на понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампМайк УолтцООНВооруженные силы СШАBrent
 
 
