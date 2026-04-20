23:42 20.04.2026 (обновлено: 00:12 21.04.2026)
Небензя: в Киеве некому защитить украинцев от использования в интересах ЕС

  • Василий Небензя заявил, что в Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в интересах Европы.
  • По словам Небензи, нынешние украинские лидеры слепо исполняют людоедский замысел ЕС.
ООН, 20 апр - РИА Новости. В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат напомнил о заявлении начальника генштаба вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина, который ранее открыто признал, что Украина "выигрывает время" для подготовки Европы к потенциальной войне с Россией.
Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу (использования простых украинцев в интересах Европы - ред.), а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю", - сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что, тем не менее, итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным.
Небензя: Зеленский экспортирует оружие, которое всплывает по всему миру
Вчера, 23:28
 
