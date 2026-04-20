ООН, 20 апр - РИА Новости. В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат напомнил о заявлении начальника генштаба вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина, который ранее открыто признал, что Украина "выигрывает время" для подготовки Европы к потенциальной войне с Россией.
Он подчеркнул, что, тем не менее, итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным.