Небензя: в Киеве некому защитить украинцев от использования в интересах ЕС

ООН, 20 апр - РИА Новости. В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил о заявлении начальника генштаба вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина, который ранее открыто признал, что Украина "выигрывает время" для подготовки Европы к потенциальной войне с Россией.

"В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу (использования простых украинцев в интересах Европы - ред.), а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю", - сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН