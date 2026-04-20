США работают с НАТО над миссией по ядерному сдерживанию, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США ведут работу со своими союзниками по НАТО над укреплением миссии альянса по обеспечению ядерного сдерживания, заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.
Кадлек подчеркнул, что американское ядерное оружие остается подстраховкой для европейских союзников, однако основная ответственность за конвенционную оборону Европы должна лежать на самих союзниках Вашингтона.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала государства. Также он рассказал, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", подчеркнув, что впредь французское атомное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь государств, которые смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также объявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.