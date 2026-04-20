В США забили тревогу из-за козыря России

- Military Watch Magazine пишет, что западным странам стоит опасаться российских "Искандеров-К".
- "Искандер-К" имеет большую дальность, малую заметность и способен преодолевать системы ПВО, что делает его угрозу для тыловых объектов стран НАТО серьезной в случае полномасштабной войны.
- Конфликт на Украине истощил средства противовоздушной обороны стран — членов НАТО, а запасы американских средств ПВО достигли критически низких уровней из-за кампании против Ирана.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западным странам стоит опасаться российских "Искандеров-К", пишет Military Watch Magazine.
"И хотя его часто затмевает комплекс "Искандер-М", оснащенный баллистическими ракетами, <…> угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее", — говорится в публикации.
Помимо большей дальности, основными преимуществами этой системы перед "Искандером-М" также считаются малая заметность и способность преодолевать системы ПВО, пишет издание. Кроме того, в отличие от баллистических ракет, которые развивают большую скорость, но при этом хорошо заметны для систем раннего предупреждения, крылатые ракеты "Искандера-К", хотя они и медленнее и их проще перехватить, сами по себе труднее поддаются обнаружению и отслеживанию и следуют по сложным траекториям на малой высоте с учетом рельефа местности.
В статье отмечается, что ситуация для альянса ухудшается из-за того, что продолжающийся конфликт на Украине сильно истощил средства противовоздушной обороны стран — членов НАТО, поскольку пусковые установки, радиолокационные системы, командные пункты и зенитные ракеты в огромных масштабах были переданы ВСУ.
Кроме того, запасы американских средств ПВО также достигли критически низких уровней из-за кампании против Ирана.
В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
