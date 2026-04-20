В США забили тревогу из-за козыря России

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 20.04.2026 (обновлено: 17:06 20.04.2026)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Military Watch Magazine пишет, что западным странам стоит опасаться российских "Искандеров-К".
  • "Искандер-К" имеет большую дальность, малую заметность и способен преодолевать системы ПВО, что делает его угрозу для тыловых объектов стран НАТО серьезной в случае полномасштабной войны.
  • Конфликт на Украине истощил средства противовоздушной обороны стран — членов НАТО, а запасы американских средств ПВО достигли критически низких уровней из-за кампании против Ирана.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западным странам стоит опасаться российских "Искандеров-К", пишет Military Watch Magazine.

"И хотя его часто затмевает комплекс "Искандер-М", оснащенный баллистическими ракетами, <…> угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее", — говорится в публикации.
Помимо большей дальности, основными преимуществами этой системы перед "Искандером-М" также считаются малая заметность и способность преодолевать системы ПВО, пишет издание. Кроме того, в отличие от баллистических ракет, которые развивают большую скорость, но при этом хорошо заметны для систем раннего предупреждения, крылатые ракеты "Искандера-К", хотя они и медленнее и их проще перехватить, сами по себе труднее поддаются обнаружению и отслеживанию и следуют по сложным траекториям на малой высоте с учетом рельефа местности.

В статье отмечается, что ситуация для альянса ухудшается из-за того, что продолжающийся конфликт на Украине сильно истощил средства противовоздушной обороны стран — членов НАТО, поскольку пусковые установки, радиолокационные системы, командные пункты и зенитные ракеты в огромных масштабах были переданы ВСУ.

Кроме того, запасы американских средств ПВО также достигли критически низких уровней из-за кампании против Ирана.

В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала