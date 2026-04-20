В НАСА сообщили о возможной задержке высадки на Луну
21:28 20.04.2026 (обновлено: 21:49 20.04.2026)
В НАСА сообщили о возможной задержке высадки на Луну

Задержки скафандров ставят под угрозу миссию НАСА по высадке на Луну в 2028 году

© РИА Новости / Антон Денисов
Луна. Архивное фото
  • Задержки в разработке скафандров компанией Axiom Space ставят под угрозу планы НАСА по высадке людей на Луну в 2028 году.
  • Первоначальные цели НАСА по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации были нереалистичными, и оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года.
  • Если график испытаний Axiom будет соответствовать историческим средним показателям, то демонстрация готовых скафандров может состояться лишь к 2031 году.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Серьезные задержки в разработке скафандров компанией Axiom Space ставят под угрозу планы НАСА по высадке людей на Луну в 2028 году, следует из нового отчета генерального аудитора аэрокосмического агентства США.
"Первоначальные цели НАСА по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025 и 2026 годах соответственно были чрезмерно оптимистичными и нереалистичными. Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года", - говорится в отчете.
При этом отмечается, что если график испытаний Axiom будет соответствовать историческим средним показателям, то демонстрация готовых скафандров может состояться лишь к 2031 году.
Миссия НАСА "Артемида-4", в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны, в настоящее время намечена на 2028 год.
