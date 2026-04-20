В Белгородской области три человека пострадали в перестрелке
20:36 20.04.2026
В Белгородской области три человека пострадали в перестрелке

МВД: три человека пострадали в перестрелке в Белгородской области

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
  • В Красногвардейском округе Белгородской области произошла перестрелка.
  • В результате конфликта ранения получили три человека.
  • Возбуждено уголовное дело, участники перестрелки установлены, у них изъяты охотничье ружье и два травматических пистолета.
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в Красногвардейском округе Белгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В 21 час 45 минут 19 апреля в ОМВД России по Красногвардейскому району поступило сообщение о стрельбе на пересечении улиц Московская и 1 мая. На место происшествия были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате конфликта ранения получили три человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В УМВД уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия). В пресс-службе добавили, что участники конфликта установлены, у них изъяты охотничье ружьё и два травматических пистолета, обстоятельства произошедшего выясняются.
ПроисшествияБелгородская областьРоссияКрасногвардейский район
 
 
