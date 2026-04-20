В МВД рассказали, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мошенники стали узнавать баланс банковских карт перед кражей денег, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"На скриншоте пример фишинговой формы, используя которую мошенники "аккуратно" интересуются остатком средств на карте перед тем, как украсть ваши деньги", — говорится в сообщении ведомства на платформе MAX.
Аферисты просят указать в такой форме актуальный баланс "перед началом сделки". Причем во всплывающем окне пользователя предупреждают, что сообщение недостоверных сведений якобы приведет к блокировке банковской карты.
Киберполицейские подчеркнули, что ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется.