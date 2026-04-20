В МВД рассказали, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег
09:11 20.04.2026 (обновлено: 12:56 20.04.2026)
В МВД рассказали, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег

МВД: мошенники с помощью фишинговой формы узнают остаток средств на карте

Банковская карта. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники стали узнавать баланс банковских карт перед кражей денег.
  • Аферисты просят указать актуальный баланс в фишинговой форме, предупреждая о блокировке карты при недостоверных сведениях.
  • Киберполицейские подчеркнули, что такой способ проверки не применяется в легальных процедурах.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мошенники стали узнавать баланс банковских карт перед кражей денег, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"На скриншоте пример фишинговой формы, используя которую мошенники "аккуратно" интересуются остатком средств на карте перед тем, как украсть ваши деньги", — говорится в сообщении ведомства на платформе MAX.

Фишинговая форма, которую используют мошенники
Аферисты просят указать в такой форме актуальный баланс "перед началом сделки". Причем во всплывающем окне пользователя предупреждают, что сообщение недостоверных сведений якобы приведет к блокировке банковской карты.
Киберполицейские подчеркнули, что ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется.
