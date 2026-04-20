Рейтинг@Mail.ru
В Москве назвали самые популярные функции сервиса "Моспитомец" - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:08 20.04.2026
В Москве назвали самые популярные функции сервиса "Моспитомец"

Более 186 тысяч москвичей выбрали самые популярные функции сервиса «Моспитомец»

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 186 тысяч человек выбрали самые популярные функции сервиса "Моспитомец", сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Более 186 тысяч человек выбрали самые популярные функции сервиса "Моспитомец". В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное домашним животным и развитию городского сервиса "Моспитомец", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Отмечается, что с помощью голосования выяснили, какие животные живут дома у горожан, где они предпочитают искать новых любимцев, как пользователи оценивают возможности нового сервиса "Моспитомец", как еще можно улучшить сервис.
"Результаты голосования. Кошки остаются самыми популярными домашними животными в столице - они живут у 36% опрошенных. Собак держат 21% участников, а попугаев – 4%. 11% респондентов планируют завести питомца, треть из них (34%) намерены обратиться в приюты. Участники голосования оценили сервис "Моспитомец". По их мнению, самая полезная функция – поиск и подбор питомцев (34%)", - добавляется в сообщении.
Более того, 37% опрошенных предложили добавить фильтр для подбора животных в конкретном приюте. 28% проголосовавших хотели бы видеть раздел с историями питомцев, которые уже нашли дом.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквадомашние питомцыдомашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала