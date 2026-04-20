В Москве назвали самые популярные функции сервиса "Моспитомец"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 186 тысяч человек выбрали самые популярные функции сервиса "Моспитомец", сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Более 186 тысяч человек выбрали самые популярные функции сервиса "Моспитомец". В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное домашним животным и развитию городского сервиса "Моспитомец", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.

Отмечается, что с помощью голосования выяснили, какие животные живут дома у горожан, где они предпочитают искать новых любимцев, как пользователи оценивают возможности нового сервиса "Моспитомец", как еще можно улучшить сервис.

"Результаты голосования. Кошки остаются самыми популярными домашними животными в столице - они живут у 36% опрошенных. Собак держат 21% участников, а попугаев – 4%. 11% респондентов планируют завести питомца, треть из них (34%) намерены обратиться в приюты. Участники голосования оценили сервис "Моспитомец". По их мнению, самая полезная функция – поиск и подбор питомцев (34%)", - добавляется в сообщении.