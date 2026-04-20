Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды

"По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие часы и до 18.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в мессенджере Max.