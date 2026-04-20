В Москве задержали мужчину, вырвавшего сумку у женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На северо-востоке Москвы мужчина на электровелосипеде вырвал сумку у 57-летней женщины и скрылся.
- Подозреваемого, 18-летнего приезжего, задержали в съемной квартире на Широкой улице.
- Похищенную сумку нашли у одного из домов, но деньгами злоумышленник уже успел воспользоваться, ему грозит до 7 лет колонии.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина на электровелосипеде вырвал сумку у женщины и скрылся на северо-востоке Москвы, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Вечером в районе Янтарного проезда злоумышленник на электровелосипеде напал на 57-летнюю женщину, вырвал у нее сумку и скрылся. В результате падения москвичка сломала руку", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что столичные полицейские задержали подозреваемого в съемной квартире на Широкой улице - им оказался 18-летний приезжий.
Похищенную сумку обнаружили у одного из домов, однако деньгами мужчина уже успел воспользоваться.
Согласно видео, опубликованному в канале главка на платформе Max, злоумышленник был одет в форму курьера одной из доставок.
Фигурант арестован. Ему грозит до 7 лет колонии по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
