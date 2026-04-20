Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве задержали мужчину, вырвавшего сумку у женщины

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина на электровелосипеде вырвал сумку у женщины и скрылся на северо-востоке Москвы, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Вечером в районе Янтарного проезда злоумышленник на электровелосипеде напал на 57-летнюю женщину, вырвал у нее сумку и скрылся. В результате падения москвичка сломала руку", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что столичные полицейские задержали подозреваемого в съемной квартире на Широкой улице - им оказался 18-летний приезжий.

Похищенную сумку обнаружили у одного из домов, однако деньгами мужчина уже успел воспользоваться.

Согласно видео, опубликованному в канале главка на платформе Max, злоумышленник был одет в форму курьера одной из доставок.