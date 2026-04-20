На востоке Москвы начали строить новый газорегуляторный пункт

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Косино с/х Моссовета" на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Восточном административном округе", - рассказал Бирюков

Заммэра подчеркнул, что новый газорегуляторный пункт обеспечит стабильную подачу газа потребителям жилого сектора и создаст необходимый резерв мощности.

"Пропускная способность объекта составит 200 тысяч кубометров в час, что позволит поддерживать устойчивую работу распределительных сетей и гарантировать бесперебойное газоснабжение даже в периоды пиковых нагрузок. Он будет оснащен современным оборудованием, изготовленным на собственном производстве АО " Мосгаз ". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил он.

Заммэра отметил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Так, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.