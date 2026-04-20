Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 20.04.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются мокрый снег и дождь

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождливой погоды в Москве
Прохожие во время дождливой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидается температура от плюс 5 до плюс 7 градусов.
  • Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на юго-востоке области местами осадки будут умеренными.
  • В восточных и южных районах Подмосковья возможно формирование временного снежного покрова высотой до 1–3 сантиметров.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве и по области ожидается облачная, ветреная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На юго-востоке области местами осадки будут умеренными", - рассказал Леус.
Мокрый снег - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Синоптик добавил, что в восточных и южных районах Подмосковья возможно формирование временного снежного покрова высотой до 1-3 сантиметров.
"В Москве сегодня плюс 5 - плюс 7, по области - от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный, скорость его - 5-10 метров в секунду. Днем ветер будет порывистым", - подчеркнул он.
Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала