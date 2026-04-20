Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик добавил, что в восточных и южных районах Подмосковья возможно формирование временного снежного покрова высотой до 1-3 сантиметров.
"В Москве сегодня плюс 5 - плюс 7, по области - от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный, скорость его - 5-10 метров в секунду. Днем ветер будет порывистым", - подчеркнул он.
Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
