На почти 30 участках МКАД отремонтируют асфальтовое покрытие

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене асфальтового покрытия на почти 30 участках МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем около 30 участков", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ремонт, в частности, пройдет на участках между улицей Капотня и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, Калужским и Киевским шоссе.

"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков.

Он уточнил, что ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку.