Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется для покупки

ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".