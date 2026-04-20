Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется для покупки
13:33 20.04.2026 (обновлено: 13:41 20.04.2026)
Минпромторг раскрыл, сколько некачественных товаров блокируется для покупки

Приезжева: 190 тысяч некачественных товаров блокируется для покупки каждый час

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Покупательница в продовольственном магазине в Москве
Покупательница в продовольственном магазине в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Порядка 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие товары, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года в России было заблокировано 3,3 миллиарда сомнительных товаров. Мы пересчитали, получается, что в час блокируется 190 тысяч товаров, которые могли бы попасть к потребителю", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
