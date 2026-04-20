МИД заявил о приверженности России пониманиям, достигнутым на Аляске

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему привержена пониманиям, достигнутым на встрече президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске", - сказал Иванов, выступая на Всероссийском муниципальном форуме.