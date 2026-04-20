Запад одержим идеей войны с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2026
15:35 20.04.2026 (обновлено: 15:54 20.04.2026)
Запад одержим идеей войны с Россией, заявили в МИД

Иванов: Запад одержим идеей войны с РФ, препятствует различным договоренностям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Запад одержим идеей войны с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
  По словам Иванова, европейские элиты препятствуют достижению договоренностей и раздувают военную истерию.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейские элиты в своей одержимости нанести России стратегическое поражение препятствуют достижению договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Вместе с тем отмечаем, что русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца, и всячески препятствуют достижению договоренностей, раздувают военную истерию, готовы окончательно пожертвовать благополучием своих народов ради эфемерной цели нанесения России стратегического поражения на поле боя", - сказал Иванов в ходе своего выступления на III всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России", организованном на площадке НЦ "Россия".
