Рейтинг@Mail.ru
МИД приветствует все посреднические усилия на Ближнем Востоке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 20.04.2026 (обновлено: 15:46 20.04.2026)
МИД приветствует все посреднические усилия на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует все посреднические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
  • Инициативы Москвы нацелены на решение задачи урегулирования ситуации, в том числе возобновления диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия приветствует все посреднические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, на решение этой задачи нацелены и инициативы Москвы, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Приветствуем все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования. На решение этой задачи нацелена и российская инициатива возобновления диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств при поддержке международных посредников", - сказал он, выступая на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России" в Национальном центре "Россия".
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Ближний Восток, Москва, Евгений Иванов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала