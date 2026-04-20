МИД приветствует все посреднические усилия на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия приветствует все посреднические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, на решение этой задачи нацелены и инициативы Москвы, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Приветствуем все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования. На решение этой задачи нацелена и российская инициатива возобновления диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств при поддержке международных посредников", - сказал он, выступая на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России" в Национальном центре "Россия".