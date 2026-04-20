МИД: Россия против повтора агрессии США и Израиля в сторону Ирана и Ливана

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия выступает против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана, оправданий применению военной силы против гражданских объектов нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Выступаем категорически против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана. Необоснованное применение военной силы против гражданских, инфраструктурных объектов не имеет никаких оправданий", - сказал Иванов, выступая на Всероссийском муниципальном Форуме в Национальном центре "Россия".