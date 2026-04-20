Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия против повтора агрессии США и Израиля в сторону Ирана и Ливана - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 20.04.2026 (обновлено: 15:39 20.04.2026)
МИД: Россия против повтора агрессии США и Израиля в сторону Ирана и Ливана

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает против агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана.
  • Замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что применение военной силы против гражданских и инфраструктурных объектов не имеет оправданий.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия выступает против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана, оправданий применению военной силы против гражданских объектов нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Выступаем категорически против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана. Необоснованное применение военной силы против гражданских, инфраструктурных объектов не имеет никаких оправданий", - сказал Иванов, выступая на Всероссийском муниципальном Форуме в Национальном центре "Россия".
Вчера, 15:35
 
РоссияИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала