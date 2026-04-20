МФО стали навязывать россиянам расклады Таро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
- Он рассказал, что МФО также предлагают заемщикам услуги по расшифровке снов, и составлению натальных карт.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
"МФО стараются продать: ... сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Воронина.
Уточняется, что указанные "услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много.
По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.
Аналитики объяснили, чем грозит запрет МФО в России
17 января, 15:02