Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу
18:27 20.04.2026
Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу

© REUTERS / Nadja Wohlleben
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц выступил против возможной военной операции США в отношении Кубы.
  • Канцлер ФРГ заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу, так как она не представляет угрозы для других стран.
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против возможной военной операции США в отношении Кубы, указав на отсутствие оснований для интервенции.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
"Нет никаких очевидных оснований для вторжения на Кубу. Несмотря на все проблемы, с которыми эта страна сталкивается во внутренней политике при коммунистическом режиме, Куба не представляет никакой видимой угрозы для третьих стран за ее пределами", - заявил Мерц на пресс-конференции в Ганновере. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Он подчеркнул, что расхождения во взглядах на устройство политических систем также не является поводом для военной интервенции.
"Обороноспособность не означает права на военную интервенцию в других государствах, если политические системы там не соответствуют представлениям других", - указал Мерц.
При этом он выразил сомнение в том, что США действительно решатся на военную операцию против Кубы.
"Думаю, что в данный момент у Соединенных Штатов Америки также нет повода начинать такую операцию", - заключил Мерц.
Ранее в Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента Трампа.
