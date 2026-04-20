Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против возможной военной операции США в отношении Кубы, указав на отсутствие оснований для интервенции.

"Нет никаких очевидных оснований для вторжения на Кубу. Несмотря на все проблемы, с которыми эта страна сталкивается во внутренней политике при коммунистическом режиме, Куба не представляет никакой видимой угрозы для третьих стран за ее пределами", - заявил Мерц на пресс-конференции в Ганновере . Трансляцию вел телеканал Phoenix

Он подчеркнул, что расхождения во взглядах на устройство политических систем также не является поводом для военной интервенции.

"Обороноспособность не означает права на военную интервенцию в других государствах, если политические системы там не соответствуют представлениям других", - указал Мерц.

При этом он выразил сомнение в том, что США действительно решатся на военную операцию против Кубы.

"Думаю, что в данный момент у Соединенных Штатов Америки также нет повода начинать такую операцию", - заключил Мерц.