00:38 20.04.2026
Мерц созовет нацсовет безопасности из-за ситуации с топливом в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии.
  • Мерц отдельно сообщил о снабжении Германии авиакеросином, отметив, что ситуация складывается напряженная.
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.
"В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения (топливом - ред.)", - приводит слова Мерца на открытии ярмарки в Ганновере журнал Spiegel.
Мерц отдельно сообщил о снабжении Германии авиакеросином, отметив, что ситуация складывается напряженная, однако поставки, по его словам, обеспечены.
"На случай обострения ситуации мы готовы принять меры", - заверил он.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в четверг, что у Европы осталось всего около шести недель до того, как закончатся запасы авиационного топлива. По его словам, если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре могут начать отменять рейсы. Сейчас пролив снова заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
В миреГерманияБлижний ВостокОрмузский проливФридрих МерцФатих БирольМеждународное энергетическое агентство
 
 
