Мерц созовет нацсовет безопасности из-за ситуации с топливом в Германии

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.