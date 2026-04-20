На "Иннопроме" в Ташкенте представили мерч с цитатами Путина

12:46 20.04.2026
На выставке "Иннопром" в Ташкенте представили мерч с цитатами Путина

© Национальный центр "Россия"/ВКонтатктеСвитшоты с цитатами президента России Владимира Путина про семейные ценности на открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия"
  • На выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте представили мерч с цитатами президента России Владимира Путина о семейных ценностях.
  • Тематический мерч можно приобрести на стенде "Универмаг России" Национального центра "Россия".
ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Футболки и свитшоты с цитатами президента России Владимира Путина про семейные ценности представлены на открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент РИА Новости.
Тематический мерч можно приобрести на стенде "Универмаг России" Национального центра "Россия" на выставке.
"Специально для "Иннопром" мы сделали несколько изделий с недавними цитатами президента: "Удивление и восторг от того, что мы все вместе". Ну, безусловно, очень пользуется популярностью "Семья - основа государства", потому что это та ценность, которая важна для России и для мусульман, потому что все государства строятся вокруг семьи", - рассказала журналистам генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Глава Наццентра сообщила, что во время посещения стенда первый вице-премьер РФ Денис Мантуров также подарил представителю делегации Афганистана подарил изделие с цитатой российского президента "В следующий раз в Москве".
Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открылась в понедельник в Ташкенте. Организаторами трёхдневной экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.
