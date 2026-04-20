21:12 20.04.2026
Отбывший срок экс-мэр Ярославля рассказал о проблемах с поиском работы

© РИА Новости / Максим Блинов
Рассмотрение вопроса о продлении срока заключения экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывший срок по обвинению в коррупции, рассказал о проблемах с поиском работы из-за судимости.
  • Евгений Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима и освободился 30 декабря прошлого года.
  • Экс-мэр планирует организовать свою деятельность и не собирается искать работу у других работодателей.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Отбывший срок по обвинению в коррупции бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал РИА Новости, что пытался устроиться руководителем в организацию, но его не взяли из-за судимости.
Урлашов летом 2016 года получил 12 с половиной лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он освободился 30 декабря прошлого года.
"Ну, вы же понимаете, что заключенным бывшим устроиться на работу в России почти невозможно. Не берут и все. Я с этим столкнулся. Говорят, рисковать не будем… Я планирую сам организовать свою деятельность. Не бегать с протянутой рукой, чтобы меня взяли куда-то на работу, а сам создам работу. Надеюсь вот на это", - рассказал экс-мэр, пояснив, что пытался устроиться руководителем в организацию.
Он не стал отвечать, планирует ли заняться бизнесом или чем-то другим.
"Я работаю над этим, скажем так. Но я не тороплюсь, в том плане, чтобы бегать по всем учреждениям, потому что рассчитываю сам на себя. Мне требуется для этого время. Зря времени я не теряю", - отметил собеседник агентства.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
ЯрославльРоссияЕвгений УрлашовОбщество
 
 
