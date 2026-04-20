Отбывший срок экс-мэр Ярославля рассказал о проблемах с поиском работы

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Отбывший срок по обвинению в коррупции бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал РИА Новости, что пытался устроиться руководителем в организацию, но его не взяли из-за судимости.

Урлашов летом 2016 года получил 12 с половиной лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он освободился 30 декабря прошлого года.

"Ну, вы же понимаете, что заключенным бывшим устроиться на работу в России почти невозможно. Не берут и все. Я с этим столкнулся. Говорят, рисковать не будем… Я планирую сам организовать свою деятельность. Не бегать с протянутой рукой, чтобы меня взяли куда-то на работу, а сам создам работу. Надеюсь вот на это", - рассказал экс-мэр, пояснив, что пытался устроиться руководителем в организацию.

Он не стал отвечать, планирует ли заняться бизнесом или чем-то другим.

"Я работаю над этим, скажем так. Но я не тороплюсь, в том плане, чтобы бегать по всем учреждениям, потому что рассчитываю сам на себя. Мне требуется для этого время. Зря времени я не теряю", - отметил собеседник агентства.