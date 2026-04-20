Россия сражается с теми, кто не хочет, чтобы она была, заявил Медведев

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия сегодня сражается с теми, кто не хочет, чтобы она была, поэтому РФ должна пресечь любую активность антироссийских сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".
"Где бы мы ни работали - на новых территориях нашей страны, в центре России, на юге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере - мы с вами единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна была. И мы с вами, соответственно, и наши дети, и наши внуки", - сказал Медведев, выступая на площадке форума.
"Поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил, откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась. У нас для этого есть все условия, в том числе, и, наверное, это главное, порядочные, ответственные люди, которые работают в муниципалитетах", - добавил Медведев.