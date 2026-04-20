Макрон назвал повторное закрытие Ираном Ормуза ошибкой

ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой повторное закрытие Ираном Ормузского пролива и предшествовавшее этому решение США сохранить блокаду иранских портов.
"Вероятно, что после решения США продолжать целенаправленную блокаду Ормузского пролива… иранские власти изменили свою изначальную позицию (по открытию пролива – ред.). Я считаю, что это ошибка с обеих сторон", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Комментируя информацию о том, что французский контейнеровоз попал под огонь в Ормузском проливе, Макрон заверил, что Франция не являлась конкретной целью. По словам президента, после закрытия пролива Иран произвел предупредительные выстрелы в сторону кораблей, которые начали покидать его, пока тот еще был открыт. Макрон сообщил, что судно не получило повреждений и никто не пострадал.
На этом фоне лидер Франции призвал избегать эскалации и вновь выступил за безоговорочное открытие Ормузского пролива.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.