Венгрия приостановит выход из МУС, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Новое правительство Венгрии приостановит выход из Международного уголовного суда (МУС), это возможно сделать до 2 июня, заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Мадьяр добавил, что члены МУС обязаны исполнять его ордера и задерживать на своей территории тех, кого суд хочет арестовать. В 2024 году МУС выдал ордер на арест Нетаньяху.