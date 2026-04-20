20:20 20.04.2026 (обновлено: 20:21 20.04.2026)
Венгрия приостановит выход из МУС, заявил Мадьяр

© AP Photo / Denes Erdos
  • Новое правительство Венгрии приостановит выход из Международного уголовного суда (МУС).
  • Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что выход Венгрии из МУС можно остановить до 2 июня.
БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Новое правительство Венгрии приостановит выход из Международного уголовного суда (МУС), это возможно сделать до 2 июня, заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр.
"Я чётко заявил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху - ред.): мы не будем выходить, потому что мои коллеги выяснили, что мы можем остановить выход до 2 июня. Правительство "Тисы" обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен и Венгрия осталась членом МУС", - сказал Мадьяр на пресс-конференции.
Мадьяр добавил, что члены МУС обязаны исполнять его ордера и задерживать на своей территории тех, кого суд хочет арестовать. В 2024 году МУС выдал ордер на арест Нетаньяху.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
