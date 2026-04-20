Лукашенко назвал политиков в соседних с Белоруссией странах ЕС бешеными

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководители соседних стран Евросоюза бешеные и не думают о будущем.
"Мы заветами Господа Бога должны с соседями налаживать отношения. Какие бы они ни были. На то мы и политики, чтобы выбрать определённую методику, чтобы выбрать определённый план нормализации отношений с этим окружением. Да, я их часто называю... руководители этих государств, что в Литве, что в других странах, — ну они бешеные. Они бешеные. Они не думают о будущем",- сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент отметил, что политики этих стран действуют в интересах богатых. Вместо этого Лукашенко призвал их подумать про свой народ.