Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал политиков в соседних с Белоруссией странах ЕС бешеными
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 20.04.2026
Лукашенко назвал политиков в соседних с Белоруссией странах ЕС бешеными

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководители соседних стран Евросоюза «бешеные и не думают о будущем».
  • Лукашенко призвал политиков соседних стран подумать про свой народ вместо того, чтобы действовать в интересах богатых.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководители соседних стран Евросоюза бешеные и не думают о будущем.
"Мы заветами Господа Бога должны с соседями налаживать отношения. Какие бы они ни были. На то мы и политики, чтобы выбрать определённую методику, чтобы выбрать определённый план нормализации отношений с этим окружением. Да, я их часто называю... руководители этих государств, что в Литве, что в других странах, — ну они бешеные. Они бешеные. Они не думают о будущем",- сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент отметил, что политики этих стран действуют в интересах богатых. Вместо этого Лукашенко призвал их подумать про свой народ.
08:46
 
В миреБелоруссияЛитваАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала