Лукашенко заявил, что народ и государство заботятся о нем

09:45 20.04.2026
Лукашенко заявил, что у него все есть, народ и государство заботятся о нем

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что народ и государство заботятся о его безопасности.
  • Он отметил, что если не будет президентом, то государство предоставит ему жилье и небольшую пенсию.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него всё есть, народ и государство заботятся о том, чтобы он был в безопасности.
"На сегодняшний день у меня всё есть. Я президент. Мой народ, моё государство заботятся о том, чтобы я был в безопасности, чтобы я осуществлял свою президентскую деятельность. Мне ничего не надо", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Как уточнил белорусский лидер, его преимущество в том, что ему "не очень много осталось жить", и если он не будет президентом, то государство предоставит ему жилье и небольшую пенсию.
Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия сохранилась как страна возможностей
Вчера, 10:51
 
