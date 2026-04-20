Лукашенко заявил, что народ и государство заботятся о нем

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него всё есть, народ и государство заботятся о том, чтобы он был в безопасности.

Как уточнил белорусский лидер, его преимущество в том, что ему "не очень много осталось жить", и если он не будет президентом, то государство предоставит ему жилье и небольшую пенсию.