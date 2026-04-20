Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 20.04.2026
США не смогут справиться с Китаем путем военной операции, считает Лукашенко

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не смогут справиться с Китаем ни с помощью наземной, ни с помощью воздушной операции.
  • Лукашенко считает, что если США развяжут войну против Китая, то их авианосцы будут уничтожены в первые сутки.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. США не смогут справиться с Китаем ни с помощью наземной, ни с помощью воздушной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если американцы не смогли справиться с Ираном… Я это давно сказал: не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Ни наземная операция, ни воздушная — никакая. Если они развяжут войну против Китая, и туда подойдут их авианосцы — они будут уничтожены в первые сутки. Китайцы их уничтожат", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT.
09:20
 
В миреКитайСШАБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала