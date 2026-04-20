США не смогут справиться с Китаем путем военной операции, считает Лукашенко

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. США не смогут справиться с Китаем ни с помощью наземной, ни с помощью воздушной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если американцы не смогли справиться с Ираном… Я это давно сказал: не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Ни наземная операция, ни воздушная — никакая. Если они развяжут войну против Китая, и туда подойдут их авианосцы — они будут уничтожены в первые сутки. Китайцы их уничтожат", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT.