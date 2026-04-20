Лукашенко прокомментировал конфликт вокруг Ирана
09:36 20.04.2026
Лукашенко прокомментировал конфликт вокруг Ирана

Лукашенко о ситуации с Ираном: победил хрупкий мир, и его надо лелеять

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
  • Александр Лукашенко заявил, что в конфликте в Иране на данный момент победил хрупкий мир.
  • Он отметил, что многое зависит от американского лидера Дональда Трампа.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. В конфликте в Иране на данный момент победил хрупкий мир, и его надо лелеять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что многое в этом зависит от американского лидера Дональда Трампа.
"Вы говорите, победил Иран. Нет. Пока, да и вообще так будет всегда, победителя здесь не будет. Победил пока, чуть-чуть, мир. Но он такой хрупкий. Его надо ещё лелеять, этот мир... И прийти к миру. И тут многое будет зависеть от Дональда Трампа", - заявил он в интервью телеканалу RT.
В миреИранБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
