Лукашенко заявил, что сочувствует Зеленскому, получившему Украину "готовой"

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сочувствует Владимиру Зеленскому: тот получил Украину уже "в готовом варианте" и должен был изменить ее политику, но не изменил.
"Я в хороших отношениях был с Петром Порошенко, знаю его хорошо. Относительно неплохо знаю Володю Зеленского. При всем том, что я его критикую, я ему во многом сочувствую. Украину он уже получил в готовом варианте. Да, он должен был изменить эту политику. Но он ее не изменил", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT.