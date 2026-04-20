08:58 20.04.2026 (обновлено: 12:41 20.04.2026)
Сейчас украинцы платят за то, что выбрали Зеленского, заявил Лукашенко

  • Украинцы сами избрали Зеленского президентом и дорого платят за это, заявил Лукашенко.
  • По его словам, глава киевского режима получил страну уже в "готовом варианте" и должен был ее изменить, но не сделал этого из-за неопытности.
  • Если Зеленский не остановится — потеряет Украину, предупредил Лукашенко.
МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинский народ сам избрал Владимира Зеленского и теперь дорого платит за это, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали? <...> Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие. Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого. <...> Поэтому я не имею права упрекать украинский народ. Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну надо за него и отвечать", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
По его мнению, глава киевского режима получил страну уже в "готовом варианте" и должен был ее изменить, но не сделал этого из-за неопытности.
"Тот национальный угар, которому был подвержен <...> народ, он ее, эту политику, не переломил. <...> Националисты взяли верх. А он с этим не справился", — добавил Лукашенко.
По словам белорусского президента, он был таким же зеленым, как Зеленский, но если у него под ногами была земля и определенный жизненный опыт, то у главы киевского режима — шоу.
Он призвал Зеленского взвешивать все происходящее и делать соответствующие выводы. Если же тот не остановится — потеряет Украину.
