Лукашенко назвал Путина и Трампа большими людьми и императорами - РИА Новости, 20.04.2026
08:57 20.04.2026
Лукашенко назвал Путина и Трампа большими людьми и императорами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа большими людьми, императорами.
  • Лукашенко заявил, что он руководитель средней страны и не обладает такими же возможностями, как Путин и Трамп.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о президентах РФ и США Владимире Путине и Дональде Трампе, заявил, что они большие люди, императоры.
"Я был далек - и сейчас тем более - от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры", - сказал Лукашенко телеканалу RT.
По его словам, он - руководитель средней страны, среднеевропейской. "Я понимаю, что у меня не те возможности, что у них... И от этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства", - пояснил Лукашенко.
