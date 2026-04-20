Лукашенко назвал Путина и Трампа большими людьми и императорами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа большими людьми, императорами.
- Лукашенко заявил, что он руководитель средней страны и не обладает такими же возможностями, как Путин и Трамп.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о президентах РФ и США Владимире Путине и Дональде Трампе, заявил, что они большие люди, императоры.
"Я был далек - и сейчас тем более - от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры", - сказал Лукашенко телеканалу RT.
По его словам, он - руководитель средней страны, среднеевропейской. "Я понимаю, что у меня не те возможности, что у них... И от этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства", - пояснил Лукашенко.