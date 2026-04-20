Европа не хочет столкновения с Россией и Белоруссией, считает Лукашенко

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа не хочет столкновения с Россией и Белоруссией, потому для европейцев это плохо закончится.
"У них (европейцев - ред.) не очень хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Им бежать некуда. А бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения с Белоруссией и Россией, ни в коем случае. Я в это не верю. Какая бы там ни была риторика", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он заявил, что мир настолько турбулентен, мир настолько непредсказуем, что непонятно и неизвестно, что будет завтра. Поэтому европейцы не хотят столкновения с Россией и Белоруссией, зная, что для Европы это плохо закончится.