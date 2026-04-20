Израильские ВВС атаковали поселение на юге Ливана

БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по населенному пункту Каакаи аль-Джиср на юге Ливана, шесть человек получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Авиаудар враждебного Израиля по населенному пункту Каакаия аль-Джиср (округ Набатия) привел к ранению шести человек", - написано в заявлении.