Президент Ливана заявил о готовности вести переговоры с Израилем - РИА Новости, 20.04.2026
13:54 20.04.2026 (обновлено: 16:33 20.04.2026)
Президент Ливана заявил о готовности вести переговоры с Израилем

Аун: Ливан будет вести переговоры с Израилем для прекращения огня

© REUTERS / Mohamed AzakirПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана заявил о готовности страны вести двусторонние переговоры с Израилем для прекращения боевых действий и восстановления суверенитета.
  • Джозеф Аун провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который выразил понимание позиции Ливана и поддержал усилия по прекращению огня и запуску переговорного процесса.
БЕЙРУТ, 20 апр — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна будет вести двусторонние переговоры с Израилем для прекращения боевых действий и восстановления суверенитета.
"Двусторонние переговоры будет вести Ливан через делегацию под руководством посла Симона Карама, и никто не будет участвовать в этой миссии вместо Ливана или заменять его", — говорится в заявлении президента, распространенном канцелярией.
Южный пригород Бейрута после сообщений о прекращении огня - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Президент Ливана высказался о прекращении огня с Израилем
17 апреля, 14:36
Карам — ливанский дипломат. Ранее занимал ряд должностей на государственной службе и имеет опыт участия в международных переговорах.
По словам Ауна, целью переговоров является прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.
В канцелярии президента отметили, что глава государства провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который выразил понимание позиции Ливана и поддержал усилия по прекращению огня и запуску переговорного процесса.
"Мы стоим перед выбором: либо продолжение войны со всеми ее последствиями, либо переговоры для ее прекращения и достижения устойчивой стабильности. Я выбрал путь переговоров", — подчеркнул Аун.
В заявлении указано, что будущие переговоры будут проходить отдельно от любых других процессов, а их успех зависит от широкой внутренней поддержки в Ливане.
Военная техника израильской армии на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Израиль нанес удар по поселению на юге Ливана, пишут СМИ
Вчера, 09:41
 
