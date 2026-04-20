Президент Ливана заявил о готовности вести переговоры с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана заявил о готовности страны вести двусторонние переговоры с Израилем для прекращения боевых действий и восстановления суверенитета.

Джозеф Аун провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который выразил понимание позиции Ливана и поддержал усилия по прекращению огня и запуску переговорного процесса.

БЕЙРУТ, 20 апр — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна будет вести двусторонние переговоры с Израилем для прекращения боевых действий и восстановления суверенитета.

"Двусторонние переговоры будет вести Ливан через делегацию под руководством посла Симона Карама, и никто не будет участвовать в этой миссии вместо Ливана или заменять его", — говорится в заявлении президента, распространенном канцелярией.

Карам — ливанский дипломат. Ранее занимал ряд должностей на государственной службе и имеет опыт участия в международных переговорах.

По словам Ауна, целью переговоров является прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.

В канцелярии президента отметили, что глава государства провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом , который выразил понимание позиции Ливана и поддержал усилия по прекращению огня и запуску переговорного процесса.

"Мы стоим перед выбором: либо продолжение войны со всеми ее последствиями, либо переговоры для ее прекращения и достижения устойчивой стабильности. Я выбрал путь переговоров", — подчеркнул Аун