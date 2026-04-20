14:45 20.04.2026
В Иркутской области трех экс-чиновников осудили за незаконную вырубку леса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области трех бывших руководителей структур минлеса осудили за незаконную вырубку леса.
  • Каждый из осужденных получил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев и штрафа в размере 500 000 рублей.
  • Суд постановил взыскать с осужденных сумму причиненного материального ущерба — около 164 миллионов рублей, на их имущество наложен арест.
ИРКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Три бывших руководителя структур минлеса Иркутской области осуждены за незаконную вырубку леса к лишению свободы на сроки более 6 лет, также с них взыщут сумму ущерба - более 160 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке леса, совершенной организованной группой по предварительному сговору с причинением крупного ущерба. Суд установил, что в 2017–2018 годах трое бывших руководителей структур министерства лесного комплекса Иркутской области, используя служебное положение, организовали масштабную рубку здорового леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.
По данным Иркутской областной прокуратуры, их соучастница, работавшая в областном центре защиты леса, изготовила фиктивный акт лесопатологического обследования о необходимости проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. К рубкам привлекли 15 работников лесозаготовительного предприятия, которые не знали, что участвуют в преступлении. В районе залива Куй Братского водохранилища они вырубили 13 тысяч кубометров здорового древостоя. Общий ущерб, причиненный государству, составил около 164 миллионов рублей.
"Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 500 000 рублей… Осужденные взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд также удовлетворил гражданский иск министерства лесного комплекса Иркутской области, постановив взыскать с троих осуждённых сумму причиненного материального ущерба - около 164 миллионов рублей. На их имущество наложен арест.
По данным прокуратуры, в отношении бывшей сотрудницы центра защиты леса дело выделено в отдельное производство.
