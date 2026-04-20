Куба подтвердила, что провела встречу с делегацией США в Гаване

Краткий пересказ от РИА ИИ Кубинская сторона провела встречу с делегацией США в Гаване.

В переговорах участвовали помощники госсекретаря США Марко Рубио, а кубинскую делегацию возглавляли представители уровня заместителя министра иностранных дел.

Устранение энергетической блокады было первоочередной задачей для кубинской делегации.

Дипломат отметил, что встреча прошла в уважительной и профессиональной атмосфере, при этом стороны не устанавливали конкретных сроков и не выдвигали ультимативных требований

МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Кубинская сторона провела встречу с делегацией США в Гаване, сообщил заместитель генерального директора кубинского МИД по связям с США Алехандро Гарсия дель Торо.

"Могу подтвердить, что недавно на Кубе (в Гаване - ред.) состоялась встреча делегаций Кубы и Соединенных Штатов", - сказал дипломат газете кубинской Компартии Granma.

По словам дель Торо, с американской стороны в переговорах участвовали помощники госсекретаря США Марко Рубио , а кубинскую делегацию возглавляли представители уровня заместителя министра иностранных дел.

Дипломат отметил, что встреча прошла в уважительной и профессиональной атмосфере, при этом стороны не устанавливали конкретных сроков и не выдвигали ультимативных требований, вопреки сообщениям американских СМИ. Он уточнил, что устранение энергетической блокады страны было первоочередной задачей для кубинской делегации.

"Этот акт экономического принуждения является неоправданным наказанием всего кубинского населения. Это также форма глобального шантажа против суверенных государств, которые имеют полное право экспортировать топливо на Кубу в соответствии с принципами свободной торговли", - подчеркнул дель Торо.