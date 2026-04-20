В Южной Корее грузовик наехал на протестующих, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Южной Корее грузовик наехал на протестующих сотрудников отрасли грузоперевозок, один человек погиб, еще двое пострадали.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Грузовик наехал на протестующих сотрудников отрасли грузоперевозок, в результате чего один человек погиб, еще два пострадали, передает агентство Грузовик наехал на протестующих сотрудников отрасли грузоперевозок, в результате чего один человек погиб, еще два пострадали, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"Согласно информации агентства полиции провинции Кёнсан-Намдо, сегодня в 10.32 (по местному времени, 4.32 по мск - ред.) в районе Чончхонмён города Чинчжу 2,5-тонный грузовик наехал на протестующих перед логистическим центром сети продуктовых магазинов CU", - говорится в материале агентства.

Как отмечается, в то время в указанном месте проходил митинг членов профсоюза сотрудников отрасли грузоперевозок, которые требовали проведения переговоров с руководством компании BGF Retail, под чьим управлением находится сеть магазинов CU. Забастовки начались 16 апреля и запланированы вплоть до 11 мая.

Согласно информации Рёнхап, в результате происшествия один 50-летний участник протестов был доставлен с остановкой сердца в больницу, где скончался. Два других пострадавших получили травмы средней и легкой тяжести, как уточняет агентство, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

По данным южнокорейской полиции, наезд произошел, когда 40-летний водитель грузовика, сам не являвшийся участником протестов, пытался объехать "преграждавших ему дорогу людей". Правоохранители задержали его на месте по обвинениям в нанесении особо тяжкого вреда здоровью. В настоящее время выясняется, не было ли у подозреваемого умысла.