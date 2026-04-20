Колосков рассказал, что Тюкавин способен заиграть в любой европейской лиге

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин при наличии приглашений способен играть и прогрессировать в любом из пяти ведущих национальных европейских чемпионатов, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Константин Тюкавин никогда не играет ниже своего хорошего, качественного уровня. Пора ли ему уезжать? По этому поводу в свое время очень хорошую мысль высказал Михаил Жванецкий : "Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом". Мы ценим Тюкавина, но раз на него пока нет спроса, значит, ему еще рано уезжать из России . Но качественно развиваться и прогрессировать он будет только в другом чемпионате, в хорошей европейской команде", - сказал Колосков

"Все зависит от наличия спроса. Когда игрок является мастером, то он может пригодиться в любом чемпионате. Я думаю, что Константин мог бы хорошо сыграть в любом из пяти ведущих национальных чемпионатов Европы", - добавил собеседник агентства.