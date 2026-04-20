Колосков рассказал, что Тюкавин способен заиграть в любой европейской лиге - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
12:35 20.04.2026 (обновлено: 12:39 20.04.2026)
Колосков рассказал, что Тюкавин способен заиграть в любой европейской лиге

Колосков: Тюкавин заиграет в топ-лиге, но нужно пользоваться спросом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Константин Тюкавин
Константин Тюкавин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин. Архивное фото
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин способен играть и прогрессировать в любом из пяти ведущих национальных европейских чемпионатов.
  • Колосков считает, что Тюкавин будет качественно развиваться и прогрессировать только в другой лиге, но пока на игрока нет спроса.
  • Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из «Динамо» является чемпионат Испании.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин при наличии приглашений способен играть и прогрессировать в любом из пяти ведущих национальных европейских чемпионатов, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Константин Тюкавин никогда не играет ниже своего хорошего, качественного уровня. Пора ли ему уезжать? По этому поводу в свое время очень хорошую мысль высказал Михаил Жванецкий: "Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом". Мы ценим Тюкавина, но раз на него пока нет спроса, значит, ему еще рано уезжать из России. Но качественно развиваться и прогрессировать он будет только в другом чемпионате, в хорошей европейской команде", - сказал Колосков.
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Гол Тюкавина принес "Динамо" победу над "Акроном" в РПЛ
13 апреля, 19:27
"Все зависит от наличия спроса. Когда игрок является мастером, то он может пригодиться в любом чемпионате. Я думаю, что Константин мог бы хорошо сыграть в любом из пяти ведущих национальных чемпионатов Европы", - добавил собеседник агентства.
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В его активе два гола в девяти матчах за сборную России. Форвард провел за "Динамо" 176 матчей, забив 58 голов.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Хочет в Испанию": агент Тюкавина оценил вероятность ухода из "Динамо"
14 апреля, 15:50
 
