Ученая рассказала об опасности нашествия клещей-переносчиков болезни Лайма

Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор наук Ноттингемского университета Сара Гудэйкр заявила об опасности распространения по Европе клещей, переносящих болезнь Лайма.

По ее мнению, это касается как Великобритании, так и всей Европы.

ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Доктор наук Ноттингемского университета Сара Гудэйкр в разговоре с РИА Новости заявила об опасности распространения по Европе клещей, переносящих болезнь Лайма.

"Клещи, популяция которых растет, помимо прочего, являются переносчиками болезни Лайма, последствия которой могут длиться всю жизнь. Это касается как Великобритании , так и всей Европы . В настоящее время во многих частях Европы предлагаются прививки от некоторых заболеваний, переносимых клещами", - заявила эксперт по насекомым Гудэйкр.

Болезнь Лайма, или же клещевой боррелиоз, является опасным инфекционным заболеванием, вызываемым бактериями рода Borrelia. Клещ при укусе передает бактерии в кровоток человека через свою слюну. Болезнь характеризуется жаром, ознобом, сильной головной болью и утомляемостью. В случае отсутствия своевременного лечения заболевание может привести к осложнениям со стороны нервной системы, включая онемение, нарушение координации движений и паралич лицевого нерва.

Согласно последним данным британского агентства по здравоохранению (UKHSA), в 2024 году в стране было зафиксировано более 1,5 тысяч случаев болезни Лайма. Настоящее число заболеваний может быть гораздо выше, отмечает агентство. Заболеваемость достигает пика весной и летом. Случаи сосредоточены в основном на юге Англии и в Лондоне