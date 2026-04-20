Посол России назвал Китай ключевым единомышленником России

ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай является ключевым единомышленником и партнером России, страны сообща отстаивают справедливость на международной арене, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Китай - наш ключевой партнер и единомышленник, совместными усилиями - "спина к спине" - мы отстаиваем справедливость в международных делах, взаимодействуя в связке, привносим стабильность в мир, сталкивающийся с беспрецедентной за последние десятилетия турбулентностью, сообща защищаем историческую правду", - сказал Моргулов в видеообращении к участникам 20-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китае.
Дипломат подчеркнул, что отношения между Россией и КНР продолжают развиваться и достигли "высочайшего за всю историю уровня".
Двадцатая конференция российских соотечественников, проживающих в Китае, проходит в восточном китайском мегаполисе Шанхае.