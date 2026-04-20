Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал Китай ключевым единомышленником России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 20.04.2026
Посол России назвал Китай ключевым единомышленником России

Посол Моргулов: Россия и Китай спина к спине отстаивают справедливость

Посол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Китай является ключевым единомышленником и партнером России.
  • Моргулов подчеркнул, что страны совместно отстаивают справедливость на международной арене.
  • Дипломат отметил, что отношения между Россией и КНР достигли «высочайшего за всю историю уровня».
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай является ключевым единомышленником и партнером России, страны сообща отстаивают справедливость на международной арене, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Китай - наш ключевой партнер и единомышленник, совместными усилиями - "спина к спине" - мы отстаиваем справедливость в международных делах, взаимодействуя в связке, привносим стабильность в мир, сталкивающийся с беспрецедентной за последние десятилетия турбулентностью, сообща защищаем историческую правду", - сказал Моргулов в видеообращении к участникам 20-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китае.
Дипломат подчеркнул, что отношения между Россией и КНР продолжают развиваться и достигли "высочайшего за всю историю уровня".
Двадцатая конференция российских соотечественников, проживающих в Китае, проходит в восточном китайском мегаполисе Шанхае.
КитайРоссияШанхайИгорь МоргуловВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала