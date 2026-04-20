Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:19 20.04.2026 (обновлено: 09:23 20.04.2026)
Гол Барбашёва помог "Вегасу" обыграть "Юту" в первом матче плей-офф НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Юту Маммот» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:2.
  • В составе победителей шайбу забросил россиянин Иван Барбашев.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Юту Маммот" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (24-я минута), Марк Стоун (46), Ник Дауд (48) и россиянин Иван Барбашёв (59). У гостей отличились Логан Кули (20) и Кевин Стенлунд (26).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Найтс", следующая игра пройдет 21 апреля в Лас-Вегасе.
В регулярном чемпионате "Вегас" стал первым в Тихоокеанском дивизионе, "Юта" заняла четвертое место в Центральном дивизионе.
ХоккейСпортИван БарбашевКолтон СиссонсМарк СтоунЮта МаммотВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала