Гол Барбашёва помог "Вегасу" обыграть "Юту" в первом матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Юту Маммот" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (24-я минута), Марк Стоун (46), Ник Дауд (48) и россиянин Иван Барбашёв (59). У гостей отличились Логан Кули (20) и Кевин Стенлунд (26).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Найтс", следующая игра пройдет 21 апреля в Лас-Вегасе.
В регулярном чемпионате "Вегас" стал первым в Тихоокеанском дивизионе, "Юта" заняла четвертое место в Центральном дивизионе.