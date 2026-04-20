Премьер Канады назвал связи с США слабостью, которую нужно исправить

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Экономические связи Канады с Соединенными Штатами, бывшие когда-то преимуществом, превратились в слабость, которую нужно исправить, заявил канадский премьер Марк Карни.

"США коренным образом изменили свой подход к торговле, повысив свои тарифы до уровня, который в последний раз наблюдался во времена Великой депрессии. Многие из наших прежних сильных сторон, основанных на наших тесных связях с Америкой , стали нашими слабостями, которые мы должны исправить", - сказал Карни в видеообращении.

Он также отметил, что США изменились, и Канада должна ответить на это.

"Наш план - строить Канаду силами канадцев и для канадцев. Мы будем привлекать новые инвестиции, чтобы мы могли строить больше для себя. Налаживать новые партнерские отношения за рубежом, чтобы мы могли выходить на новые рынки. Речь идет о том, чтобы вернуть контроль над нашей безопасностью, нашими границами и нашим будущим", - добавил премьер.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров.

Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.