Премьер Канады назвал связи с США слабостью, которую нужно исправить - РИА Новости, 20.04.2026
10:37 20.04.2026 (обновлено: 11:46 20.04.2026)
Премьер Канады назвал связи с США слабостью, которую нужно исправить

Карни: связи Канады с США превратились в слабость, которую нужно исправить

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что экономические связи страны с США превратились из преимущества в слабость, которую нужно исправить.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Экономические связи Канады с Соединенными Штатами, бывшие когда-то преимуществом, превратились в слабость, которую нужно исправить, заявил канадский премьер Марк Карни.
"США коренным образом изменили свой подход к торговле, повысив свои тарифы до уровня, который в последний раз наблюдался во времена Великой депрессии. Многие из наших прежних сильных сторон, основанных на наших тесных связях с Америкой, стали нашими слабостями, которые мы должны исправить", - сказал Карни в видеообращении.
Он также отметил, что США изменились, и Канада должна ответить на это.
"Наш план - строить Канаду силами канадцев и для канадцев. Мы будем привлекать новые инвестиции, чтобы мы могли строить больше для себя. Налаживать новые партнерские отношения за рубежом, чтобы мы могли выходить на новые рынки. Речь идет о том, чтобы вернуть контроль над нашей безопасностью, нашими границами и нашим будущим", - добавил премьер.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Американский президент назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
